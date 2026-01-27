Ramkrishna Forgings consolidated net profit declines 35.07% in the December 2025 quarter

Sales rise 2.30% to Rs 1098.52 croreNet profit of Ramkrishna Forgings declined 35.07% to Rs 13.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 20.90 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.30% to Rs 1098.52 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1073.78 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1098.521073.78 2 OPM %14.7711.76 -PBDT112.9487.70 29 PBT28.5423.85 20 NP13.5720.90 -35
