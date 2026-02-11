Refex Renewables & Infrastructure reports consolidated net loss of Rs 10.61 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 1.26% to Rs 16.10 croreNet Loss of Refex Renewables & Infrastructure reported to Rs 10.61 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 10.05 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1.26% to Rs 16.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.90 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales16.1015.90 1 OPM %38.3947.61 -PBDT-4.24-2.92 -45 PBT-9.22-7.43 -24 NP-10.61-10.05 -6
