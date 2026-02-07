Associate Sponsors

Rekvina Labs reports standalone net loss of Rs 0.12 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 07 2026 | 9:08 AM IST
Sales reported at Rs 0.35 crore

Net Loss of Rekvina Labs reported to Rs 0.12 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales reported to Rs 0.35 crore in the quarter ended December 2025. There were no Sales reported during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.350 0 OPM %-34.290 -PBDT-0.12-0.02 -500 PBT-0.12-0.02 -500 NP-0.12-0.02 -500

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Feb 07 2026 | 9:08 AM IST

