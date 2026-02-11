Adventz Securities Enterprises consolidated net profit rises 15.46% in the December 2025 quarter

Sales decline 25.58% to Rs 0.96 croreNet profit of Adventz Securities Enterprises rose 15.46% to Rs 9.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.15 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 25.58% to Rs 0.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.29 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.961.29 -26 OPM %45.8365.89 -PBDT0.440.85 -48 PBT0.420.82 -49 NP9.418.15 15
