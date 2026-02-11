Robust Hotels standalone net profit rises 179.84% in the December 2025 quarter

Sales rise 17.75% to Rs 38.75 croreNet profit of Robust Hotels rose 179.84% to Rs 7.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.53 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.75% to Rs 38.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 32.91 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales38.7532.91 18 OPM %34.9726.62 -PBDT13.528.16 66 PBT9.083.72 144 NP7.082.53 180
