Zeal Aqua standalone net profit rises 18.40% in the December 2025 quarter

Sales rise 31.14% to Rs 222.08 croreNet profit of Zeal Aqua rose 18.40% to Rs 7.53 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.36 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 31.14% to Rs 222.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 169.34 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales222.08169.34 31 OPM %4.117.00 -PBDT11.427.81 46 PBT10.146.36 59 NP7.536.36 18
