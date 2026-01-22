Sagar Cements reports consolidated net loss of Rs 57.58 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 4.73% to Rs 590.54 croreNet Loss of Sagar Cements reported to Rs 57.58 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 55.07 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.73% to Rs 590.54 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 563.88 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales590.54563.88 5 OPM %6.386.68 -PBDT-10.79-5.62 -92 PBT-73.83-64.23 -15 NP-57.58-55.07 -5
