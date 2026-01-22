Home / Markets / Capital Market News / EPack Prefab Technologies consolidated net profit rises 45.01% in the December 2025 quarter

EPack Prefab Technologies consolidated net profit rises 45.01% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 22 2026 | 9:05 AM IST
Sales rise 22.12% to Rs 325.24 crore

Net profit of EPack Prefab Technologies rose 45.01% to Rs 16.85 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.62 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 22.12% to Rs 325.24 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 266.33 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales325.24266.33 22 OPM %10.0410.12 -PBDT30.2120.59 47 PBT24.1416.04 50 NP16.8511.62 45

