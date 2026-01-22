Home / Markets / Capital Market News / PNB Housing Finance consolidated net profit rises 7.67% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 22 2026 | 9:05 AM IST
Sales rise 9.13% to Rs 2119.02 crore

Net profit of PNB Housing Finance rose 7.67% to Rs 520.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 483.27 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.13% to Rs 2119.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1941.76 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2119.021941.76 9 OPM %91.3592.01 -PBDT684.64630.03 9 PBT668.44615.65 9 NP520.35483.27 8

First Published: Jan 22 2026 | 9:05 AM IST

