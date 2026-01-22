Waaree Energies consolidated net profit rises 115.64% in the December 2025 quarter

Sales rise 118.81% to Rs 7565.05 croreNet profit of Waaree Energies rose 115.64% to Rs 1062.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 492.69 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 118.81% to Rs 7565.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3457.29 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales7565.053457.29 119 OPM %25.4920.88 -PBDT2031.06778.86 161 PBT1763.80689.81 156 NP1062.46492.69 116
