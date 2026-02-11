Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Pasupati Acrylon standalone net profit rises 153.60% in the December 2025 quarter

Pasupati Acrylon standalone net profit rises 153.60% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 6:42 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 54.85% to Rs 269.23 crore

Net profit of Pasupati Acrylon rose 153.60% to Rs 25.69 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.13 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 54.85% to Rs 269.23 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 173.87 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales269.23173.87 55 OPM %14.567.63 -PBDT38.0915.14 152 PBT34.8913.65 156 NP25.6910.13 154

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

The Ravalgaon Sugar Farm reports standalone net loss of Rs 0.20 crore in the December 2025 quarter

Capacit'e Infraprojects consolidated net profit declines 3.84% in the December 2025 quarter

Global Education consolidated net profit rises 9.31% in the December 2025 quarter

RKEC Projects consolidated net profit declines 79.30% in the December 2025 quarter

Lenskart Solutions consolidated net profit rises 6982.70% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 11 2026 | 6:42 PM IST

Explore News

Next Story