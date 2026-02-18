Home / Markets / Capital Market News / Sameera Agro and Infra standalone net profit rises 14.63% in the December 2025 quarter

Sameera Agro and Infra standalone net profit rises 14.63% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 18 2026 | 1:05 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 10.21% to Rs 68.55 crore

Net profit of Sameera Agro and Infra rose 14.63% to Rs 3.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.87 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.21% to Rs 68.55 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 62.20 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales68.5562.20 10 OPM %7.026.29 -PBDT4.653.89 20 PBT4.643.88 20 NP3.292.87 15

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Kanakadurga Leasing And Finance standalone net profit rises 117.78% in the December 2025 quarter

Skoda Auto Volkswagen India Pvt reports standalone net profit of Rs 60.51 crore in the December 2025 quarter

Supra Industrial Resources reports standalone net loss of Rs 0.03 crore in the December 2025 quarter

Power Mech Projects secures thermal power projects worth Rs 1005 cr

Need for safe, inclusive AI framework for children: Principal Scientific Advisor

First Published: Feb 18 2026 | 1:05 PM IST

Explore News

Next Story