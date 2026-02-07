Sandu Pharmaceuticals standalone net profit rises 75.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 2.12% to Rs 18.76 croreNet profit of Sandu Pharmaceuticals rose 75.00% to Rs 0.98 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.56 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.12% to Rs 18.76 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 18.37 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales18.7618.37 2 OPM %5.605.44 -PBDT1.030.99 4 PBT0.860.80 8 NP0.980.56 75
