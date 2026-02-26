Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Sanofi Consumer Healthcare India standalone net profit rises 50.11% in the December 2025 quarter

Sanofi Consumer Healthcare India standalone net profit rises 50.11% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 26 2026 | 9:05 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 47.04% to Rs 251.00 crore

Net profit of Sanofi Consumer Healthcare India rose 50.11% to Rs 66.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 44.30 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 47.04% to Rs 251.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 170.70 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales251.00170.70 47 OPM %35.7836.38 -PBDT93.9066.70 41 PBT90.5065.70 38 NP66.5044.30 50

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Ammadoes Trading & Consultants Pvt reports standalone net loss of Rs 0.04 crore in the December 2025 quarter

Camac Commercial Company reports standalone net loss of Rs 0.19 crore in the December 2025 quarter

Sanofi India standalone net profit declines 32.42% in the December 2025 quarter

Tyger Home Finance Pvt standalone net profit rises 473.51% in the December 2025 quarter

Tyger Capital Pvt standalone net profit rises 60.26% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 26 2026 | 9:05 AM IST

Explore News

Next Story