Tyger Capital Pvt standalone net profit rises 60.26% in the December 2025 quarter

Sales rise 30.00% to Rs 241.67 croreNet profit of Tyger Capital Pvt rose 60.26% to Rs 35.93 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 22.42 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 30.00% to Rs 241.67 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 185.90 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales241.67185.90 30 OPM %19.4656.49 -PBDT47.0335.14 34 PBT47.0330.05 57 NP35.9322.42 60
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content