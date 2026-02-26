Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Tyger Capital Pvt standalone net profit rises 60.26% in the December 2025 quarter

Tyger Capital Pvt standalone net profit rises 60.26% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 26 2026 | 9:05 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 30.00% to Rs 241.67 crore

Net profit of Tyger Capital Pvt rose 60.26% to Rs 35.93 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 22.42 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 30.00% to Rs 241.67 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 185.90 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales241.67185.90 30 OPM %19.4656.49 -PBDT47.0335.14 34 PBT47.0330.05 57 NP35.9322.42 60

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Finquest Financial Solutions Pvt standalone net profit declines 87.48% in the December 2025 quarter

Arihant Classic Finance standalone net profit declines 96.15% in the December 2025 quarter

National Cereals Products reports standalone net loss of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

Tosha International reports standalone net loss of Rs 0.81 crore in the December 2025 quarter

Sensex, Nifty tumble as tariff concerns weigh; IT shares plunge

First Published: Feb 26 2026 | 9:05 AM IST

Explore News

Next Story