Camac Commercial Company reports standalone net loss of Rs 0.19 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 26 2026 | 9:05 AM IST
Sales decline 40.00% to Rs 0.09 crore

Net loss of Camac Commercial Company reported to Rs 0.19 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 0.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 40.00% to Rs 0.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.15 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.090.15 -40 OPM %-177.7813.33 -PBDT-0.160.02 PL PBT-0.160.02 PL NP-0.190.02 PL

First Published: Feb 26 2026 | 9:05 AM IST

