Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Sharda Ispat standalone net profit declines 53.99% in the December 2025 quarter

Sharda Ispat standalone net profit declines 53.99% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 03 2026 | 2:17 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 12.47% to Rs 47.58 crore

Net profit of Sharda Ispat declined 53.99% to Rs 1.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.13 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 12.47% to Rs 47.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 54.36 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales47.5854.36 -12 OPM %3.786.66 -PBDT2.134.41 -52 PBT1.874.20 -55 NP1.443.13 -54

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Aeroflex Industries allots 30.10 lakh equity shares on preferential basis

Asian Energy Services receives affirmation in credit rating from CRISIL

Blue Cloud successfully concludes BluHealth Screener & BluHealth Scanner Proof of Concept

Nifty trades above 25,750; European mrkt advance

Dev IT gains on bagging Rs 29 lakh order from GIFT City

First Published: Feb 03 2026 | 2:17 PM IST

Explore News

Next Story