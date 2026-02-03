Sharda Ispat standalone net profit declines 53.99% in the December 2025 quarter

Sales decline 12.47% to Rs 47.58 croreNet profit of Sharda Ispat declined 53.99% to Rs 1.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.13 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 12.47% to Rs 47.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 54.36 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales47.5854.36 -12 OPM %3.786.66 -PBDT2.134.41 -52 PBT1.874.20 -55 NP1.443.13 -54
