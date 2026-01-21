Home / Markets / Capital Market News / Shilp Gravures reports consolidated net profit of Rs 1.33 crore in the December 2025 quarter

Shilp Gravures reports consolidated net profit of Rs 1.33 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 21 2026 | 6:33 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 8.05% to Rs 23.21 crore

Net profit of Shilp Gravures reported to Rs 1.33 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 1.84 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.05% to Rs 23.21 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 21.48 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales23.2121.48 8 OPM %13.494.10 -PBDT4.64-0.12 LP PBT3.28-1.49 LP NP1.33-1.84 LP

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Hindustan Petroleum Corporation consolidated net profit rises 57.70% in the December 2025 quarter

Achyut Healthcare reports standalone nil net profit/loss in the December 2025 quarter

Shekhawati Industries reports standalone net loss of Rs 0.51 crore in the December 2025 quarter

Morarka Finance standalone net profit declines 22.22% in the December 2025 quarter

Ramgopal Polytex reports standalone net loss of Rs 0.10 crore in the December 2025 quarter

First Published: Jan 21 2026 | 6:33 PM IST

Explore News

Next Story