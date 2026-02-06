Associate Sponsors

Shree Cement consolidated net profit rises 37.90% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 06 2026 | 6:16 PM IST
Sales rise 4.98% to Rs 4800.52 crore

Net profit of Shree Cement rose 37.90% to Rs 266.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 193.40 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.98% to Rs 4800.52 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4572.68 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4800.524572.68 5 OPM %19.7321.10 -PBDT1033.791023.82 1 PBT323.96224.71 44 NP266.70193.40 38

First Published: Feb 06 2026 | 6:16 PM IST

