Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Shriram Pistons & Rings consolidated net profit rises 2.67% in the December 2025 quarter

Shriram Pistons & Rings consolidated net profit rises 2.67% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 03 2026 | 9:06 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 20.67% to Rs 1023.20 crore

Net profit of Shriram Pistons & Rings rose 2.67% to Rs 123.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 119.80 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 20.67% to Rs 1023.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 847.90 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1023.20847.90 21 OPM %20.1120.11 -PBDT227.20189.80 20 PBT194.40159.00 22 NP123.00119.80 3

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Aarti Industries consolidated net profit rises 189.13% in the December 2025 quarter

Corona Remedies consolidated net profit declines 8.19% in the December 2025 quarter

eMudhra consolidated net profit rises 36.72% in the December 2025 quarter

PG Electroplast consolidated net profit rises 56.70% in the December 2025 quarter

Agribio Spirits consolidated net profit declines 5.98% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 03 2026 | 9:05 AM IST

Explore News

Next Story