Smartworks Coworking Spaces reports consolidated net profit of Rs 1.24 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 16 2026 | 9:04 AM IST
Sales rise 34.19% to Rs 472.13 crore

Net profit of Smartworks Coworking Spaces reported to Rs 1.24 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 16.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 34.19% to Rs 472.13 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 351.83 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales472.13351.83 34 OPM %64.7362.04 -PBDT224.83144.76 55 PBT1.56-22.28 LP NP1.24-16.03 LP

First Published: Jan 16 2026 | 9:04 AM IST

