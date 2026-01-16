Smartworks Coworking Spaces reports consolidated net profit of Rs 1.24 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 34.19% to Rs 472.13 croreNet profit of Smartworks Coworking Spaces reported to Rs 1.24 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 16.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 34.19% to Rs 472.13 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 351.83 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales472.13351.83 34 OPM %64.7362.04 -PBDT224.83144.76 55 PBT1.56-22.28 LP NP1.24-16.03 LP
