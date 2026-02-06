Associate Sponsors

Sonu Infratech standalone net profit rises 21.98% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 06 2026 | 9:12 AM IST
Sales rise 36.76% to Rs 28.57 crore

Net profit of Sonu Infratech rose 21.98% to Rs 2.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.32 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 36.76% to Rs 28.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 20.89 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales28.5720.89 37 OPM %22.9628.29 -PBDT5.334.68 14 PBT3.763.10 21 NP2.832.32 22

