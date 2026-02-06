MOS Utility consolidated net profit rises 74.55% in the December 2025 quarter

Sales rise 24.80% to Rs 166.08 croreNet profit of MOS Utility rose 74.55% to Rs 4.87 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.79 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 24.80% to Rs 166.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 133.08 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales166.08133.08 25 OPM %4.004.44 -PBDT7.075.08 39 PBT5.884.28 37 NP4.872.79 75
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content