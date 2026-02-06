Krsnaa Diagnostics consolidated net profit declines 21.47% in the December 2025 quarter

Sales rise 3.83% to Rs 181.20 croreNet profit of Krsnaa Diagnostics declined 21.47% to Rs 15.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 19.42 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.83% to Rs 181.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 174.51 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales181.20174.51 4 OPM %25.5825.83 -PBDT42.3448.18 -12 PBT19.6825.48 -23 NP15.2519.42 -21
