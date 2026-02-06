Associate Sponsors

3B Blackbio DX consolidated net profit rises 62.16% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 06 2026 | 6:17 PM IST
Sales rise 98.31% to Rs 50.35 crore

Net profit of 3B Blackbio DX rose 62.16% to Rs 21.73 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13.40 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 98.31% to Rs 50.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 25.39 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales50.3525.39 98 OPM %43.1259.39 -PBDT27.2218.06 51 PBT26.8417.80 51 NP21.7313.40 62

First Published: Feb 06 2026 | 6:16 PM IST

