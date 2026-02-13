CMS Info Systems consolidated net profit declines 38.41% in the December 2025 quarter

Sales rise 6.32% to Rs 618.22 croreNet profit of CMS Info Systems declined 38.41% to Rs 57.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 93.19 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.32% to Rs 618.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 581.49 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales618.22581.49 6 OPM %22.5827.42 -PBDT143.75166.46 -14 PBT88.14125.42 -30 NP57.4093.19 -38
