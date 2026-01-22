Home / Markets / Capital Market News / Steel Strips Wheels consolidated net profit declines 2.31% in the December 2025 quarter

Steel Strips Wheels consolidated net profit declines 2.31% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 22 2026 | 2:32 PM IST
Sales rise 22.90% to Rs 1320.81 crore

Net profit of Steel Strips Wheels declined 2.31% to Rs 46.61 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 47.71 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 22.90% to Rs 1320.81 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1074.68 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1320.811074.68 23 OPM %9.6510.95 -PBDT96.2291.81 5 PBT61.6564.35 -4 NP46.6147.71 -2

First Published: Jan 22 2026 | 2:32 PM IST

