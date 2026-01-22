Oracle Financial Services Software consolidated net profit rises 12.62% in the December 2025 quarter

Sales rise 14.62% to Rs 1965.90 croreNet profit of Oracle Financial Services Software rose 12.62% to Rs 609.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 541.30 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 14.62% to Rs 1965.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1715.20 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1965.901715.20 15 OPM %41.6941.62 -PBDT873.20786.90 11 PBT857.40770.00 11 NP609.60541.30 13
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content