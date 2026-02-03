Associate Sponsors

Sunshield Chemicals standalone net profit rises 200.00% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 03 2026 | 2:17 PM IST
Sales rise 12.23% to Rs 94.96 crore

Net profit of Sunshield Chemicals rose 200.00% to Rs 4.89 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.63 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.23% to Rs 94.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 84.61 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales94.9684.61 12 OPM %9.568.03 -PBDT9.274.91 89 PBT6.582.37 178 NP4.891.63 200

