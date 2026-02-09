Associate Sponsors

Suprajit Engineering consolidated net profit declines 62.50% in the December 2025 quarter

Suprajit Engineering consolidated net profit declines 62.50% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 09 2026 | 5:54 PM IST
Sales rise 17.72% to Rs 978.96 crore

Net profit of Suprajit Engineering declined 62.50% to Rs 12.53 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 33.41 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.72% to Rs 978.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 831.58 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales978.96831.58 18 OPM %9.6911.67 -PBDT87.9091.14 -4 PBT48.6260.28 -19 NP12.5333.41 -62

First Published: Feb 09 2026 | 5:54 PM IST

