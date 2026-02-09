Marsons consolidated net profit rises 2.53% in the December 2025 quarter

Sales rise 4.01% to Rs 45.94 croreNet profit of Marsons rose 2.53% to Rs 6.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.32 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.01% to Rs 45.94 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 44.17 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales45.9444.17 4 OPM %14.989.44 -PBDT6.716.50 3 PBT6.486.32 3 NP6.486.32 3
