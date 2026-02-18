Svatantra Microfin Pvt standalone net profit rises 309.30% in the December 2025 quarter

Sales rise 33.65% to Rs 494.18 croreNet profit of Svatantra Microfin Pvt rose 309.30% to Rs 72.65 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 17.75 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 33.65% to Rs 494.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 369.77 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales494.18369.77 34 OPM %44.8541.67 -PBDT95.4626.33 263 PBT91.7522.88 301 NP72.6517.75 309
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content