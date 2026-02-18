Home / Markets / Capital Market News / Svatantra Microfin Pvt standalone net profit rises 309.30% in the December 2025 quarter

Svatantra Microfin Pvt standalone net profit rises 309.30% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 18 2026 | 9:06 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 33.65% to Rs 494.18 crore

Net profit of Svatantra Microfin Pvt rose 309.30% to Rs 72.65 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 17.75 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 33.65% to Rs 494.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 369.77 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales494.18369.77 34 OPM %44.8541.67 -PBDT95.4626.33 263 PBT91.7522.88 301 NP72.6517.75 309

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Tapir Constructions reports standalone net loss of Rs 5.23 crore in the December 2025 quarter

Essel Lucknow Raebareli Toll Roads standalone net profit rises 42.16% in the December 2025 quarter

Namdev Finvest Pvt standalone net profit rises 15.93% in the December 2025 quarter

SMFG India Home Finance Co standalone net profit rises 36.23% in the December 2025 quarter

Muthoot Housing Finance Co standalone net profit declines 79.75% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 18 2026 | 9:06 AM IST

Explore News

Next Story