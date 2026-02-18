Home / Markets / Capital Market News / Essel Lucknow Raebareli Toll Roads standalone net profit rises 42.16% in the December 2025 quarter

Sales decline 2.94% to Rs 17.47 crore

Net profit of Essel Lucknow Raebareli Toll Roads rose 42.16% to Rs 2.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.85 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 2.94% to Rs 17.47 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 18.00 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales17.4718.00 -3 OPM %36.2382.67 -PBDT2.643.68 -28 PBT2.643.68 -28 NP2.631.85 42

