Namdev Finvest Pvt standalone net profit rises 15.93% in the December 2025 quarter

Sales rise 12.85% to Rs 95.54 croreNet profit of Namdev Finvest Pvt rose 15.93% to Rs 12.88 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.11 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.85% to Rs 95.54 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 84.66 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales95.5484.66 13 OPM %67.0663.16 -PBDT18.3212.08 52 PBT16.7211.07 51 NP12.8811.11 16
