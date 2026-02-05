Swan Defence and Heavy Industries reports consolidated net loss of Rs 33.11 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 406.03% to Rs 5.87 croreNet Loss of Swan Defence and Heavy Industries reported to Rs 33.11 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 53.35 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 406.03% to Rs 5.87 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.16 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5.871.16 406 OPM %-341.40-3160.34 -PBDT-17.58-38.27 54 PBT-33.11-53.35 38 NP-33.11-53.35 38
