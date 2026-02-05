Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Swan Defence and Heavy Industries reports consolidated net loss of Rs 33.11 crore in the December 2025 quarter

Swan Defence and Heavy Industries reports consolidated net loss of Rs 33.11 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 05 2026 | 9:11 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 406.03% to Rs 5.87 crore

Net Loss of Swan Defence and Heavy Industries reported to Rs 33.11 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 53.35 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 406.03% to Rs 5.87 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.16 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5.871.16 406 OPM %-341.40-3160.34 -PBDT-17.58-38.27 54 PBT-33.11-53.35 38 NP-33.11-53.35 38

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Texel Industries consolidated net profit rises 121.91% in the December 2025 quarter

Zodiac Ventures consolidated net profit rises 45.45% in the December 2025 quarter

Transpek Industry consolidated net profit rises 1.88% in the December 2025 quarter

Cummins India consolidated net profit declines 12.96% in the December 2025 quarter

Force Motors consolidated net profit rises 252.19% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 05 2026 | 9:11 AM IST

Explore News

Next Story