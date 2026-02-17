Swelect Energy Systems reports consolidated net profit of Rs 9.26 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 51.71% to Rs 138.63 croreNet profit of Swelect Energy Systems reported to Rs 9.26 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 10.77 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 51.71% to Rs 138.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 91.38 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales138.6391.38 52 OPM %24.1120.15 -PBDT27.4814.24 93 PBT15.823.00 427 NP9.26-10.77 LP
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content