Swelect Energy Systems reports consolidated net profit of Rs 9.26 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 17 2026 | 9:06 AM IST
Sales rise 51.71% to Rs 138.63 crore

Net profit of Swelect Energy Systems reported to Rs 9.26 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 10.77 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 51.71% to Rs 138.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 91.38 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales138.6391.38 52 OPM %24.1120.15 -PBDT27.4814.24 93 PBT15.823.00 427 NP9.26-10.77 LP

First Published: Feb 17 2026 | 9:06 AM IST

