TCC Concept consolidated net profit rises 34.85% in the December 2025 quarter

Sales rise 107.69% to Rs 46.48 croreNet profit of TCC Concept rose 34.85% to Rs 13.93 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.33 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 107.69% to Rs 46.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 22.38 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales46.4822.38 108 OPM %65.3460.19 -PBDT30.1515.98 89 PBT19.5114.08 39 NP13.9310.33 35
