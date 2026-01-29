Indus Finance standalone net profit rises 123.08% in the December 2025 quarter

Sales decline 9.27% to Rs 1.37 croreNet profit of Indus Finance rose 123.08% to Rs 0.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.13 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 9.27% to Rs 1.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.51 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.371.51 -9 OPM %59.1269.54 -PBDT0.420.50 -16 PBT0.410.49 -16 NP0.290.13 123
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content