Trustedge Capital reports standalone net profit of Rs 0.14 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 385.19% to Rs 1.31 croreNet profit of Trustedge Capital remain constant at Rs 0.14 crore in the quarter ended December 2025 and also during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 385.19% to Rs 1.31 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.27 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.310.27 385 OPM %7.6370.37 -PBDT0.200.19 5 PBT0.200.19 5 NP0.140.14 0
