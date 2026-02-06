Talbros Engineering standalone net profit rises 40.26% in the December 2025 quarter

Sales rise 21.16% to Rs 138.97 croreNet profit of Talbros Engineering rose 40.26% to Rs 7.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.34 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 21.16% to Rs 138.97 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 114.70 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales138.97114.70 21 OPM %11.0911.05 -PBDT13.339.73 37 PBT10.236.79 51 NP7.495.34 40
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content