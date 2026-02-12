Aeroflex Enterprises consolidated net profit rises 14.49% in the December 2025 quarter

Sales rise 21.69% to Rs 191.42 croreNet profit of Aeroflex Enterprises rose 14.49% to Rs 16.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 14.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 21.69% to Rs 191.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 157.30 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales191.42157.30 22 OPM %19.7318.23 -PBDT41.1330.90 33 PBT33.1027.43 21 NP16.0414.01 14
