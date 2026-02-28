Home / Markets / Capital Market News / Tarini Enterprises standalone net profit rises 240.00% in the December 2025 quarter

Tarini Enterprises standalone net profit rises 240.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 142.86% to Rs 1.87 crore

Net profit of Tarini Enterprises rose 240.00% to Rs 0.17 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.05 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 142.86% to Rs 1.87 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.77 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.870.77 143 OPM %9.0923.38 -PBDT0.170.18 -6 PBT0.170.17 0 NP0.170.05 240

First Published: Feb 28 2026 | 5:50 PM IST

