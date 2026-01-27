Associate Sponsors

Tata Consumer Products consolidated net profit rises 37.91% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 27 2026 | 2:04 PM IST
Sales rise 15.04% to Rs 5112.00 crore

Net profit of Tata Consumer Products rose 37.91% to Rs 384.61 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 278.88 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 15.04% to Rs 5112.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4443.56 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5112.004443.56 15 OPM %14.1012.71 -PBDT722.06558.41 29 PBT562.77408.09 38 NP384.61278.88 38

First Published: Jan 27 2026 | 2:04 PM IST

