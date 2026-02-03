TCI Express consolidated net profit rises 14.80% in the December 2025 quarter

Sales rise 5.93% to Rs 314.05 croreNet profit of TCI Express rose 14.80% to Rs 22.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 19.19 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.93% to Rs 314.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 296.47 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales314.05296.47 6 OPM %10.349.75 -PBDT35.6531.22 14 PBT29.6225.92 14 NP22.0319.19 15
