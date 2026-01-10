Home / Markets / Capital Market News / Tokyo Finance standalone net profit declines 44.44% in the December 2025 quarter

Tokyo Finance standalone net profit declines 44.44% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 10 2026 | 4:50 PM IST
Sales reported at Rs 0.21 crore

Net profit of Tokyo Finance declined 44.44% to Rs 0.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.09 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales remain constant at Rs 0.21 crore in the quarter ended December 2025 and also during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.210.21 0 OPM %23.8142.86 -PBDT0.050.09 -44 PBT0.050.09 -44 NP0.050.09 -44

First Published: Jan 10 2026 | 4:50 PM IST

