Transformers & Rectifiers India consolidated net profit rises 34.89% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 08 2026 | 5:04 PM IST
Sales rise 31.71% to Rs 736.76 crore

Net profit of Transformers & Rectifiers India rose 34.89% to Rs 73.85 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 54.75 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 31.71% to Rs 736.76 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 559.36 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales736.76559.36 32 OPM %16.9615.16 -PBDT115.8780.23 44 PBT107.7973.74 46 NP73.8554.75 35

First Published: Jan 08 2026 | 4:50 PM IST

