Trishakti Industries consolidated net profit rises 11950.00% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 19 2026 | 5:04 PM IST
Sales rise 409.55% to Rs 8.00 crore

Net profit of Trishakti Industries rose 11950.00% to Rs 2.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 409.55% to Rs 8.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.57 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales8.001.57 410 OPM %69.6363.06 -PBDT4.650.42 1007 PBT2.710.07 3771 NP2.410.02 11950

First Published: Jan 19 2026 | 5:04 PM IST

