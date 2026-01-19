Trishakti Industries consolidated net profit rises 11950.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 409.55% to Rs 8.00 croreNet profit of Trishakti Industries rose 11950.00% to Rs 2.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 409.55% to Rs 8.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.57 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales8.001.57 410 OPM %69.6363.06 -PBDT4.650.42 1007 PBT2.710.07 3771 NP2.410.02 11950
