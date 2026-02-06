Updater Services consolidated net profit declines 70.34% in the December 2025 quarter

Sales rise 10.39% to Rs 767.10 croreNet profit of Updater Services declined 70.34% to Rs 9.16 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 30.88 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.39% to Rs 767.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 694.89 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales767.10694.89 10 OPM %2.706.65 -PBDT22.6149.91 -55 PBT10.6137.84 -72 NP9.1630.88 -70
