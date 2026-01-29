Usha Martin consolidated net profit rises 16.18% in the December 2025 quarter

Sales rise 6.57% to Rs 917.05 croreNet profit of Usha Martin rose 16.18% to Rs 107.55 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 92.57 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.57% to Rs 917.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 860.54 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales917.05860.54 7 OPM %19.1916.58 -PBDT179.92143.19 26 PBT151.11117.62 28 NP107.5592.57 16
