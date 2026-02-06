Veritas (India) consolidated net profit declines 63.65% in the December 2025 quarter

Sales decline 39.86% to Rs 987.83 croreNet profit of Veritas (India) declined 63.65% to Rs 10.88 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 29.93 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 39.86% to Rs 987.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1642.46 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales987.831642.46 -40 OPM %2.513.06 -PBDT22.1740.24 -45 PBT11.6530.29 -62 NP10.8829.93 -64
